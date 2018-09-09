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لـ16 أكتوبر..

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف

قضايا وحوادث

الطفل يوسف سامح العربي
الطفل يوسف سامح العربي

شيماء السيد

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جنايات الجيزة

متهمين

الطفل يوسف

خالد أبوطالب

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب وطاهر عبدالتواب في قضية قتل الطفل يوسف العربي، لجلسة 16 أكتوبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 3 متهمين، بينهم هاربان بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المُتهمين الأول والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وبرأت المتهم ماجد خالد من القتل والإصابة الخطأ.

وقضت المحكمة بتغريمهم 20 ألف جنيه، مع مصادرة الذخيرة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأحالت النيابة في 6 نوفمبر الماضي، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق في الرأس أثناء وقوفه بأحد المحلات إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول للنيابات، إحالت 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها، والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.   

           

           


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