الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

09 سبتمبر 2018 - 03:21 م

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها علي صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، وقضت المحكمة بحبس الشريف 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 99 مليونًا و49 ألفًا، و974 جنيهًا، وبراءة نجله إيهاب بالقضية.

وكان قدم دفاع المتهمين ما يفيد تنازل صفوت ونجليه عن 4 قطع أراض بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، كما قدم ما يفيد بصدور قرارات بألا وجه لإقامة دعوي جرائم منسوبة لـ"أشرف صفوت الشريف"، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلاً عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لـ"صفوت الشريف" وأولاده.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.