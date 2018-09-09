دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

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متابعات - خالد الشرقاوي

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منى المذبوح

اهانة الشعب المصرى

انهارت اللبنانية منى المذبوح خلال مرافعة دفاعها في الاستئناف المقدم منها أمام محكمه مستأنف مصر الجديدة على حكم حبسها 8 سنوات في إهانة الشعب المصري، وبكت بشدة أمام المحكمة.

كانت النيابة العامة، قررت حبس اللبنانية منى المذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها، قبل أن يصدر حكما قضائيا بحبسها 8 سنوات.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.


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