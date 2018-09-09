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بالصور.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنيا

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الكشف الطبى
الكشف الطبى

جمال زكى

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بدأت اليوم كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة بجامعة المنيا، الكشف الطبى وتحليل فيروس سي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات التابعة لجامعة المنيا، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة جدول مواعيد الكشف الطبي لكلياتها والذي يستمر حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري ويقوم بالكشف الطبي نخبة متخصصة من الأطباء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

وتفقد صباح اليوم الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الكشف الطبى بصالات الأنشطة خلف كلية الحقوق وذلك للاطمئنان عن جاهزية القاعات لاستقبال الطلاب وملائمتها لأعمال الكشف، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،   والدكتور طارق سعد أستاذ الأسنان بجامعة المنيا وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، وأسامة فوزي مدير الأمن الجامعي، والدكتور هشام السيد حسن مدير إدارة الخدمات الطبية، ووليد عبد القوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر، ومنسقي الأنشطة بالكليات ورؤساء وأخصائي رعاية الطلاب.

وأكد الدكتور "جلال" بأن الجامعة أعدت استقبالاً حافلاً للطلاب الجدد بأنشطة متنوعة وترويحية ومؤتمرات طلابية من خلال مبادرة "أعرف جامعتك" لتعريف الطلاب من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتبها بالكليات رؤية ورسالة وأهداف كل إدارة والأنشطة المختلفة التي تتم من خلال كل إدارة بما تشمله من النشاط الثقافي والفني والرياضي والألعاب الترويحية وتدريب الطلاب علي المشغولات اليدوية.

وأشار الدكتور مصطفي عبد النبي بأن الطلاب القدامي المتميزين بالأنشطة بالاتحادات الطلابية وطلاب عشائر الجوالة والخدمة العامة شاركوا في استقبال الطلاب الجدد وفي تنظيم المسابقات وفي عروض رياضية واستعراضية ترحيبية بالطلاب الجدد، موضحاً بأنه تم توزيع جوائز علي الطلاب الفائزين بتلك المسابقات.



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