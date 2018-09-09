  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:27 م
بحث متقدم
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منى المذبوح

دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

صلاح وراموس

«راموس»: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب «صلاح»

"الجنايات" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

البنك المركزى

إجازة رسمية بالبنوك الثلاثاء المقبل

بالفيديو.. وزارة الدفاع تنشر «الشعب ينتصر»

نص تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة العام الهجرى الجديد

معرض

مصر تنظم معرضًا للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

تذكرة المترو

حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو

النفيسي : الآن بدأت الحرب

النفيسي: الآن بدأت الحرب

حجاب : بشار في أسوأ أيامه

حجاب: بشار فى أسوأ أيامه

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

عرب وعالم

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أغنى رجل في بريطانيا يهجرها إلى موناكو

#

أزمة بالجزائر لرفع علم المثليين علي سفارة بريطانيا

#

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

#

مسئول نيوزلندي يزرع "كاميرا" في مرحاض سفارة بلاده بأمريكا

أظهرت وثيقة سرية نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية تخشى حصول «اضطرابات» مدنيّة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل ينظّم هذه المغادرة المقرّرة في مارس المقبل.

وبحسب الوثيقة فإن الشرطة تخشى من أن يؤدّي حصول شحّ في الموادّ الغذائيّة والبضائع، بما في ذلك بعض أنواع الأدوية، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى «فوضى مدنية تسفر عن اضطرابات واسعة النطاق» قد تستمر لفترة «ثلاثة أشهر» يمكن أن تبدأ قبل الموعد المحدّد للبريكست في 29 مارس 2019.

وأوضحت "الصنداي تايمز" أن هذه الوثيقة السريّة أعدّها مركز التنسيق التابع للشرطة الوطنية وهو جهاز مهمته تنسيق موارد الشرطة وإمكانيّاتها في حالة حصول أحداث ضخمة أو أزمة وطنية.

وفي الوثيقة، يحذّر المركز من احتمال ارتفاع معدّل الجريمة في البلاد ولا سيّما عمليات السلب والسطو المسلح، مشيراً إلى أنّ «احتمال الاستعانة بالجيش وارد للغاية».

ورداً على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية قال وزير الداخلية ساجد جاويد إنّه لا يتوقّع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يتعيّن علينا في مطلق الأحوال الاستعداد لكافة الاحتمالات».

ومن المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019، ولكن يجب قبل هذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتّفاق.

وانتقد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق، اليوم الأحد، خطة تيريزا ماي للعلاقات التجارية بعد البريكست، ووصفها بأنها «حزام انتحاري»، مشيراً إلى أن صاعق التفجير تم تسليمه إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون، المنافس المحتمل لرئيسة الوزراء المحافظة، استقال في يوليو من الحكومة تعبيراً عن رفضه «خطة اقترحتها تيريزا ماي وتنص على الاحتفاظ بعلاقات تجارية وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس.

ومن خلال هذه المقترحات، أثارت رئيسة الحكومة مخاوف أنصار خروج من الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتياب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي شككوا في جدوى هذه الخطة.

وأضاف جونسون في مقالة نشرتها صحيفة «مايل أون صانداي» «لقد أحطنا الدستور البريطاني بحزام انتحاري وسلمنا الصاعق إلى ميشال بارنييه»، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

وأعرب جونسون عن أسفه قائلاً «حتى الآن، تحصل بروكسل في كل مرحلة من المناقشات، على ما تريده. لقد وافقنا على الجدول الزمني للاتحاد الأوروبي. وافقنا على دفع 39 مليار جنيه إسترليني من دون الحصول على شيء في المقابل»، مشيراً بذلك إلى نفقات الخروج من الاتحاد.

وقال «الآن، مع اقتراح خطة ماي بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحن مستعدون للموافقة على تدابيرهم بشكل دائم، وليس لدينا ما نقوله حول ذلك. هذا إذلال».

ومؤخّراً أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لأن يمدّد لغاية منتصف نوفمبر المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق مع بريطانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك
» سجن ضابط وطبيب 15 عامًا بتهمة حيازة 7 آلف قرص مخدر بالغربية
» تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف
» التعليم: قبول 13 ألفًا و240 طالبًا وطالبة بالمدارس اليابانية
» القوى العاملة تحذر العمال المصريين من السفر للأردن
» انتحار عامل بسبب ظروف المعيشة بالقليوبية
» "دير شبيجل": الحكم بالإعدام على 75 شخصًا أمر "مخزي"
» نص تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة العام الهجرى الجديد
» أسرار جديدة في وفاة السندريلا
» عامل جراج ينتحر بسبب خلافات زوجية
» شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بـ"نيولوك" جديد

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية