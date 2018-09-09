» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك

09 سبتمبر 2018 - 04:20 م

رحب عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق أهلى جدة السعودى والمنتخب الوطني، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع عبد الله السعيد للحصول على خدماته خلال شهر يناير المقبل، بعدما سبق ووقع عقود انتقاله للقلعة البيضاء فى وقت سابق أثناء تواجده مع النادى الأهلى، ولكن تم التراجع عن الصفقة بعد الأزمة التى اندلعت وقتها وأسفرت عن رحيل اللاعب فى نهاية المطاف لأهلى جدة السعودى.

وأوضح مصدر زملكاوى أن عبد الله السعيد رحب بالانتقال للقلعة البيضاء فى الشتاء المقبل، حال حسم المفاوضات بين الزمالك وأهلى جدة، ولم يمانع اللعب للنادى الأبيض فى الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية عودة الاتصالات مرة أخرى بين مسئولى الزمالك وعبد الله السعيد للحصول على خدماته خلال يناير المقبل بالاتفاق مع نادى أهلى جدة.