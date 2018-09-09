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بناء 10 عمارات سكنية بتكلفة 77 مليون جنيه بمحافظة المنيا

قبلي وبحري

محافظ لمنيا
محافظ لمنيا

جمال زكى

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المنيا

محافظة المنيا

اقامة وحدت

تطوير العشواائيات

اعتمد اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لتطوير منطقة مدينة العمال، والتي تقع أقصى جنوب مدينة المنيا وهى المنطقة الملاصقة لعشش محفوظ والتي تم تطويرها بحي أبوهلال، حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 77 مليونًا و329 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير مدينة العمال هي بمثابة استكمال لما تم البدء فيه في المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة فيما يتعلق بالمنطقة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة المنيا إن منطقة التطوير كانت تعانى بشكل عام من قصور في الخدمات بكل أنواعها ، نظراً لتركيز استخدامات تلك المنطقة العشوائية في الأراضي السكنية وانخفاض في جميع المداخل الرئيسية للعمارات السكنية الخاصة بمدينة العمال، حيث يصل ارتفاع مدخل العمارات في بعض الأحيان إلى 4.5 متر أعلى منسوب الشارع الخارجي، لافتاً إلى أنه سيتم التسكين النهائي والفوري لعدد 220 وحدة سكنية بالوحدات الفائضة والمتبقية من مشروع تطوير عشش محفوظ الملاصقة للمدينة من الجهة الغربية.

هذا وتشمل أعمال تطوير المنطقة بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) باجمالى 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة .


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