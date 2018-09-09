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مصرع مشجع وإصابة 37 في مباراة السنغال ومدغشقر

الرياضة

السنغال
السنغال

أمير سعد

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المصريون

مدغشقر

السنغال

ذكر موقع «101greatgoals»، أن مشجع لقي مصرعه، وأصيب 37 آخرون، اليوم الأحد، في تدافع على مدخل ملعب في "إنتاناناريفو" عاصمة مدغشقر، وذلك قبل بداية المباراة بين مدغشقر والسنغال، في الجولة الثانية، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.     

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مستشفى "إيتش جي آر آي" أوليفا أليسون قوله: «حصل تدافع قرب الملعب في الوقت الراهن، الحصيلة قتيل و37 جريحا».

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما بين المنتخبين.


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