تأجيل إعادة 42 متهمًا في أحداث قسم مطاى لنوفمبر المقبل

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محكمة الجنايات

متهمين

محافظة المنيا

قسم مطى

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس الدائرة الثانية، إعادة محاكمة 42 متهمًا  فى أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى شمال المحافظة، وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم إلى جلسة اليوم الثالث من دور نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة وإعادة سماع أقوال بعض الشهود.

 وقال مصدر قانونى، إن المحكمة رفضت الاستماع إلى مرافعة الدفاع  بعد أن أثبتت حضور المحامين عن المتهمين فى القضية التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والمتهم فيها 42 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم بعد أن حكم عليهم بالإعدام والمؤبد فى أغسطس من العام الماضى وقبلت محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بعد أن أدانتهم المحكمة بعدة اتهامات من بينها قتل أفراد  من الشرطة وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة.


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