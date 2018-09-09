» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني

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وافقت الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة الأهلى وحوريا الغينى المقرر لها أحد أيام 14 و15 و16 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وأكد عامر حسين فى تصريحات صحفية، أن «كاف» أرسل قرارًا بضرورة حضور جماهير بنسبة 75% من سعة الاستاد، مضيفًا أن برج العرب يسع لـ85 ألف متفرج.

وأضاف عامر، أنه تلقى موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع وسيتم إخطار الأهلى بهذا القرار.

ووجه رئيس لجنة المسابقات، الشكر للقيادات الأمنية بالإسكندرية والدولة على الاهتمام بالحضور الجماهيرى فى المباريات وأيضًا الشكر لمسئولى استاد برج العرب.

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