» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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قتل

الضحايا

مذبحة الشروق

علاقة غير مشروعة

قال مصدر أمني، إن المتهم بذبح أسرته في الشروق يدعى "كرم. م. ع"، (38 عامًا - خفير - مقيم بمدينة هليوبوليس الجديدة).

وأوضح المصدر، أن المتهم ذبح زوجته "منال. ن"، (27 عامًا - ربة منزل)، وأبناءه  "حسين" 8 سنوات، و"محمود"، 5 سنوات، و"دعاء" 4 سنوات، و"حسنين" سنتين، لاكتشافه وجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وخفير من منطقة العرب يدعى "عودة. س".

وأكد المصدر، أن المتهم الهارب صادر ضده حكم بالإعدام في القضية رقم  2026 جنايات العمرانية سنة 2011 قتل بجلسة 2 نوفمبر 2014.

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة ذبحًا في الشروق، وقررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة؛ لمعاينة مسرح الجريمة.


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