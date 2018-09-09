  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

قضية فض رابعة

نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منى المذبوح

دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

صلاح وراموس

«راموس»: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب «صلاح»

"الجنايات" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية

الرياضة

تونس
تونس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وزيرة: أعشق محمد صلاح بجنون

#

مصر توقع "اتفاقية تمويل" بمليار دولار

#

صور نادرة لموسم الحج قبل 65 عامًا

#

"كوبر" يرفض تدريب نسور قرطاج

تونس

المصريون

منتخب

سوازيلاند

فاز منتخب تونس على مضيفه سوازيلاند، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

أحرز أهداف منتخب تونس كلاً من طه ياسين الخنيسي فى الدقيقة 17 ثم أضاف نعيم السيلتي الهدف الثانى بالدقيقة 37.

وأهدر وهبى الخزرى ركلة جزاء لمنتخب تونس فى الدقيقة 98 من عمر المباراة، قبل صافرة النهاية مباشرة.

بهذه النتيجة ينتزع منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا 2019 برصيد 6 نقاط ثم يأتى منتخبنا الوطنى فى المركز الثانى بـ3 نقاط ثم سوازيلاند والنيجر فى المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف
» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك
» سجن ضابط وطبيب 15 عامًا بتهمة حيازة 7 آلف قرص مخدر بالغربية
» مصرع مشجع وإصابة 37 في مباراة السنغال ومدغشقر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية