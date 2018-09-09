» مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية

09 سبتمبر 2018 - 05:07 م

فاز منتخب تونس على مضيفه سوازيلاند، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

أحرز أهداف منتخب تونس كلاً من طه ياسين الخنيسي فى الدقيقة 17 ثم أضاف نعيم السيلتي الهدف الثانى بالدقيقة 37.

وأهدر وهبى الخزرى ركلة جزاء لمنتخب تونس فى الدقيقة 98 من عمر المباراة، قبل صافرة النهاية مباشرة.

بهذه النتيجة ينتزع منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا 2019 برصيد 6 نقاط ثم يأتى منتخبنا الوطنى فى المركز الثانى بـ3 نقاط ثم سوازيلاند والنيجر فى المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.