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بمشاركة قطر.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

عرب وعالم

قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت
قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

وكالات - خالد الشرقاوي

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يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، غدًا الاثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر، الأربعاء، مع مسئولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، بحسب ما أعلن مسئول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد.

وبحسب موقع وكالة فرانس برس، أكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية"، التي تضم قادة جيوش الخليج.

ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك"، بحسب مسئول كويتي.

وفي نهاية يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزف فوتيل، قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولاً خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفًا عسكريًا في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.


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