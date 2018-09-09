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القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها

قضايا وحوادث

مذبحة أسرة بنها
الضحايا

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الزوجة الثانية

مذبحة بنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إلقاء القبض على الزوجة الثانية لوالد ضحايا "مذبحة بنها" التي راح ضحيتها 5 أشخاص، هم الأب و4 أبناء، نتيجة تناول سم شديد المفعول.

وتم العثور على الزوجة الثانية وتدعى "شيماء مجدي" عند أحد أقاربها في محافظة الجيزة، وتم التحفظ عليها في مركز شرطة بنها، لحين العرض على النيابة العامة، لسؤالها حول علاقتها بالأب المتوفي، وكذلك سؤالها في اتهام الزوجة الأولى لها بأنها السبب في قتل زوجها وأولادها الأربعة.

وكشف تفريغ جهاز التليفون المحمول، الخاص بشقيقة والد ضحايا الأطفال، عن العثور على رسائل من شقيقها قبل الحادثة، يؤكد أنه "مخنوق بسبب ضيق الأحوال والمشاكل الأسرية".

وكانت أمرت نيابة مركز بنها، بإخلاء سبيل "م.أ" عامل مستشفى الأمراض النفسية ببنها، الذي جرى استدعاؤه، بناء على طلب زوجة المجني عليه، وأكد أن الأب كان يمر بحالة نفسية سيئة قبل وفاته، ويتعاطى العقاقير المهدئة.

 وطلبت "هبة" شهادة أحد عمال مستشفى الأمراض النفسية، يدعى "محمود"، موضحة أنه أرسل لزوجها مجموعة عقاقير قبل وفاته بأيام.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء العامل، وأقر بصحة أقوال الزوجة، مشيرًا إلى أن تلك العقاقير مهدئة للأعصاب، وكان يتعاطاها الزوج قبل حدوث الواقعة نظرًا لسوء حالته النفسية، وصرف من النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بقرية الرملة، وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد.أ.ع" 38 عامًا، عامل بـ"مطعم فول"، وأبنائه "يوسف" 15 عامًا، و"عمرو" 12 عامًا، و"سماح" 8 سنوات، و"سما" 3 سنوات، في حالة تعفن، ونقلت الجثث للمشرحة

كما تم تشكيل فريق لكشف غموض الحادث، برئاسة اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي، وضم النقيب أحمد ربيع معاون أول مركز بنها، والنقيب فادي طه، والنقيب عماد سامي، والنقيب عبدالرحمن زكريا.


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