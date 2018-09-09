القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

09 سبتمبر 2018 - 05:35 م

فاجأ سردر بلانتبه، قنصل عام تركيا، وحرمه نائب القنصل التركي، شيدم بلانتبه، وعبدالرحمن دهشان، المترجم الخاص بهما والموظف بالقنصلية، أهالي مدينة فوه بكفر الشيخ بزيارة لآثار فوه الإسلامية دون أي حراسه.

ونشرت الصفحة الرسمية للقنصلية التركية صورة من الزيارة وقالت«: قمنا بزيارة لقرية فوة صاحبة الاثار التاريخية والمطلة على نهر النيل بمحافظة كفر الشيخ. زيارة تلك المدينة الجميلة ومعرفة اَهلها المضياف كان شرف كبير لنا».

من جانبه قال محمد الملاح، مديرعام منطقة آثار فوه، إنه فور علمه بتلك الزيارة أرسل لهم داليا الجربيدي، مفتشة الآثار لترافقهم في الزيارة حيث قاموا بزيارة التكيه الخلوتيه والعديد من المساجد الأثرية منها مسجد القنائي وأبوالمكارم، والعمري.

كما زاروا العديد من معامل الجوبلان والكليم والنحاس، مشيرًا في تصريحات صحفية أن القنصل التركي اعتاد القيام بزيارات وديه لتفقد الآثار العثمانية بمدينة فوه التي تعتبر ثالث المدن الاسلامية من حيث الآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد، واستمرت الزيارة ساعتين اختتمها برحله نيلية بفرع رشيد والتنزه على كورنيش النيل وبتناول وجبة فول وطعمية وشراء المانجو والعنب وبلح زغلول والكمثري والجوافه.

كما قام بشراء بعض الخضروات مثل الباميه، ثم اصطحبه رجال الأمن حتي نهاية حدود مدينة فوه وأشاد بالآثار التي رآها، وأعلن عن قيامه بزيارة أخرى وأفراد أسرته مؤكدا أن مصر تعيش في أمن وامان، كما اشاد بحفاوة وترحاب ابناء فوه الذين رحبوا به واحتفوا به،وقام بعضهم بالتقاط الصور التذكارية معه.





