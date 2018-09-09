  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

قضية فض رابعة

نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منى المذبوح

دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

صلاح وراموس

«راموس»: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب «صلاح»

"الجنايات" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر

آخر الأخبار

المنصف المرزوقي
المنصف المرزوقي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

4556 حاجًا عائدًا على متن رحلات مصر للطيران اليوم

#

انفعال سيد علي بعد خروج المنتخب: عاملي صلاح بطل وسايب الباقي؟

#

وطني مصر

#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

مصر

بلاغ

المنصف الرزوقي

طالب المحامي طارق محمود ، في بلاغ قدمه للمحامى العام الأول لنيابات استئناف مدينة الإسكندرية بمنع الرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي" من دخول مصر.

وأضاف المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، أن "المرزوقي ينتهج سياسة عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال علاقته بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان".

وزعم "محمود" فى بلاغه، أنه وردته معلومات مؤكدة أن "المرزوقى اتفق مع قيادات الإخوان الهاربة إلى الخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسط الأمن والاستقرار فى البلاد خلال فترة وجوده داخل الأراضي المصرية للقاء بعض الشخصيات العامة".

وتابع "وجود المرزوقي داخل الأراضي المصرية يعد خطرًا يهدد المصالح العليا للبلاد والأمن القومي المصري ومثيرًا للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف
» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك
» سجن ضابط وطبيب 15 عامًا بتهمة حيازة 7 آلف قرص مخدر بالغربية
» مصرع مشجع وإصابة 37 في مباراة السنغال ومدغشقر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية