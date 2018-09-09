» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر

09 سبتمبر 2018 - 05:38 م

طالب المحامي طارق محمود ، في بلاغ قدمه للمحامى العام الأول لنيابات استئناف مدينة الإسكندرية بمنع الرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي" من دخول مصر.

وأضاف المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، أن "المرزوقي ينتهج سياسة عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال علاقته بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان".

وزعم "محمود" فى بلاغه، أنه وردته معلومات مؤكدة أن "المرزوقى اتفق مع قيادات الإخوان الهاربة إلى الخارج على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسط الأمن والاستقرار فى البلاد خلال فترة وجوده داخل الأراضي المصرية للقاء بعض الشخصيات العامة".

وتابع "وجود المرزوقي داخل الأراضي المصرية يعد خطرًا يهدد المصالح العليا للبلاد والأمن القومي المصري ومثيرًا للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية".