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«غرد صوتيًا».. «تويتر» يطلق ميزة جديدة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تحديث

غرد صوتيا

اجتازت الخاصية الجديدة، التي أطلقها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مراحل الاختبار الأولى، بعد تجربتها على منصة تطبيق بيريسكوب الخاصة.

وأعلنت الشركة المسئولة عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن نجاح اختبارات ميزة البث الصوتي الحي فقط.

وأضافت الشركة، أن الميزة أصبحت متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل "iOS " على "تويتر".

وذلك بمجرد تحديث التطبيق، يجب التوجه لشاشة "إنشاء" على "تويتر" والضغط على زر "البدء" لتظهر شاشة البث المباشر النظامية، ويظهر شعار "الميكروفون" للتبديل بين خيار "البث الصوتي فقط" أو إيقاف التشغيل، بحسب ما نشر موقع "the verge " الأمريكي.

واتجهت الشركة لتطوير هذه الخاصية بعد تراجع شعبية منصة المقاطع المرئية المباشرة لتطبيق "بيريسكوب" في الأعوام الأخيرة.


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