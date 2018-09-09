فيديو مؤثر لوفاة رجل أثناء تصدقه بالمسجد

09 سبتمبر 2018 - 05:45 م

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سجلته إحدى الكاميرات داخل أحد المساجد، للحظة وفاة رجل مسن داخل المسجد.

ويظهر الرجل وهو يقوم بالتصدق من خلال، توزيع أموال على أطفال بصحبة أبيهم داخل المسجد، قبل أن تفارق روحه جسده في تلك اللحظة ويسقط مغشيًا عليه.

ونشر الفيديو الدكتور محمد الصغير عبر صفحته على "تويتر"، وكتب عليه : سمعنا عمن مات وهو يصلي ! أو من مات وهو يؤذن لكن هذا الرجل مات وهو يتصدق في بيت من بيوت الله .. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله".

سمعنا عمن مات وهو يصلي ! أو من مات وهو يؤذن لكن هذا الرجل مات وهو يتصدق في بيت من بيوت الله

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله pic.twitter.com/hSyVm8HbFA — د. محمد الصغير (@drassagheer) 9 سبتمبر 2018