رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان

09 سبتمبر 2018 - 05:49 م

أعلنت المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا، أمس السبت، انسحاب بعثة بلادها من مهرجان ومسابقة "مقام" في أوزبكستان، اعتراضًا على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم.

وأكدت أبو شقرا، رفضها لهذا الأمر، مشيرة إلى أن البعثة اللبنانية المشاركة في المهرجان انسحبت منه.

وطالبت البعثة اللبنانية، من رئاسة مهرجان "مقام" بوقف مهام العضو الإسرائيلي في لجنة التحكيم، وإزالة العلم الإسرائيلي كشرط للعودة والمشاركة في المهرجان.

وأكدت أبو شقرا، أن البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ المطالب، لافتة إلى أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في مهرجان "مقام" تضامنت معها واتخذت القرار عينه.