  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

قضية فض رابعة

نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منى المذبوح

دموع الندم.. «منى المذبوح» تنهار أمام المحكمة

صلاح وراموس

«راموس»: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب «صلاح»

"الجنايات" تنظر محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان

عرب وعالم

لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان
لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الهجرة بين الدرس والعبرة

#

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

#

عودة دفعة خامسة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم

#

بالفيديو.. شرطيات يثرن الجدل بملابس ساخنة

إسرائيل

انسحاب

التطبيع

حنين ابو شقرا

لبنان مهرجان مقام

أعلنت المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا، أمس السبت، انسحاب بعثة بلادها من مهرجان ومسابقة "مقام" في أوزبكستان، اعتراضًا على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم.

وأكدت أبو شقرا، رفضها لهذا الأمر، مشيرة إلى أن البعثة اللبنانية المشاركة في المهرجان انسحبت منه.

وطالبت البعثة اللبنانية، من رئاسة مهرجان "مقام" بوقف مهام العضو الإسرائيلي في لجنة التحكيم، وإزالة العلم الإسرائيلي كشرط للعودة والمشاركة في المهرجان.

وأكدت أبو شقرا، أن البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ المطالب، لافتة إلى أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في مهرجان "مقام" تضامنت معها واتخذت القرار عينه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مجموعة مصر.. تونس تهزم سوازيلاند بثنائية
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف
» مفاجأة.. عبد الله السعيد يرحب بالانتقال للزمالك
» سجن ضابط وطبيب 15 عامًا بتهمة حيازة 7 آلف قرص مخدر بالغربية
» مصرع مشجع وإصابة 37 في مباراة السنغال ومدغشقر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية