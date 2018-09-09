» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»

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وجه ماركو كونتيريو الصحفي في موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي، خبر صادم للنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بشأن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

ودخل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي من المنتظر الإعلان عن الفائز بها يوم 24 من الشهر الجاري.

وقال ماركو كونتيريو الصحفي في موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي، في تصريحات صحفية عن هذا الأمر: «اعتقد ما قدمه صلاح خلال الموسم الماضي بالدوري الانجليزي هو أفضل من كافة اللاعبين بالبطولة، هو أيضا أفضل من رونالدو ومودريتش».

وأتى محمد صلاح في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين، حيث يتواجد بجواره كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، ولاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، ولوكا مودريتش لاعب كرواتيا، ونادي ريال مدريد.

وتابع: «لكن تلك الجائزة أيضا تضع في اعتبارها كأس العالم والألقاب التي يحققها كل لاعب مع ناديه والمنتخب، ربما لو كان قد فاز بدوري الأبطال لحصل على جائزة ذا بست بدون أدنى شك».

وأضاف: «أعتقد أن مودريتش سيفوز بالجائزة إما بسبب ما حققه مع ناديه ريال مدريد، أو الأداء مع كرواتيا في كأس العالم».

واستطاع رونالدو أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو نفس الأمر بالنسبة لمودريتش الذي يتفوق كونه وصل إلى نهائي كأس العالم الذي أقيم بروسيا.

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