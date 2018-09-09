التحريات.. المتهم في مذبحة الشروق هارب من الإعدام

09 سبتمبر 2018 - 05:49 م

كشفت التحريات الأولية، التي باشرتها الأجهزة الأمنية، في واقعة العثور على أم وأبنائها الثلاثة، مذبوحين داخل شقة سكنية بمنطقة الشروق، إلى أن الأب وهو المشتبه به الرئيسي في الواقعة هارب من حكم صادر ضده بالإعدام بجلسة 6 نوفمبر 2011، فيما تشير التحريات إلى أن الواقعة قد تكون جريمة شرف.

وكان قد صرح مصدر أمني، إن المتهم بذبح أسرته في الشروق يدعى "كرم. م. ع"، (38 عامًا - خفير - مقيم بمدينة هليوبوليس الجديدة).

وأوضح المصدر، أن المتهم ذبح زوجته "منال. ن"، (27 عامًا - ربة منزل)، وأبناءه "حسين" 8 سنوات، و"محمود"، 5 سنوات، و"دعاء" 4 سنوات، و"حسنين" سنتين، لاكتشافه وجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وخفير من منطقة العرب يدعى "عودة. س".

وأكد المصدر، أن المتهم الهارب صادر ضده حكم بالإعدام في القضية رقم 2026 جنايات العمرانية سنة 2011 قتل بجلسة 2 نوفمبر 2014.

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة ذبحًا في الشروق، وقررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة؛ لمعاينة مسرح الجريمة.