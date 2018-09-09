ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

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جريمة الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط وإحضار الأب فى واقعة العثور على 4 جثث من أسرة واحدة بمدينة الشروق، لاتهامه بذبح أسرته، كما أمرت النيابة بتشريح الجثث التى عثر عليها صباح اليوم الأحد، بمدينة الشروق.

أوضحت التحقيقات الأولية التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بأن من يقف خلف الحادث هو الأب ويعمل خفيرا، بعد أن قام بتخدير زوجته وأبنائه الثلاثة، ومن ثم قام بذبحهم واحد تلو الأخر لشكه في إقامة زوجته علاقة غير شرعية مع خفير آخر.

وانتقل فريق مكبر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع العثور على 4 جثث من أسرة واحدة بمدينة الشروق.

وقد تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا، يفيد بالعثور على 4  جثث  وسط منطقة الشروق، وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الشروق بلاغاً بالحادث.











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