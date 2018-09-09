مدافع الأهلي يقود مالي للفوز على جنوب السودان

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مالي

المصريون

جنوب السودان،

قاد ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مالي، بلاده للفوز على جنوب السودان اليوم الأحد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل كوليبالي الهدف الثاني لمنتخب مالي في الدقيقة 73، بينما افتتح موسى ماريجا الهدف الأول في الدقيقة 35، فيما أحرز أداما تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وصل رصيد مالي إلى النقطة 6 ليتصدر المجموعة، بينما بوروندي ثانيا برصيد أربع نقاط، والجابون ثالثا بنقطة، وجنوب السودان رابعا بدون رصيد.


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