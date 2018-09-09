  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
دار الإفتاء

«الإفتاء»: الثلاثاء بداية العام الهجري الجديد

حاييم شيلوح

تفاصيل إسرائيلية جديدة عن موعد حرب أكتوبر

قضية فض رابعة

الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

منى المذبوح

تخفيف الحكم علي «المذبوح»إلي عام مع إيقاف التنفيذ

البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

تخفيف الحكم علي «المذبوح»إلي عام مع إيقاف التنفيذ

قضايا وحوادث

منى المذبوح
مني المذبوح

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

بوتين يلتقي خامنئي على هامش قمة طهران الثلاثية

#

محاكمة ميت.. حبس ضابط انتحر داخل شقته سنة بإمبابة

#

"ميسي" ينجو من السجن بأعجوبة

#

"أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو

لبنان

تخفيف الحكم

المشدد

منى المذبوح

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، منذ قليل، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وبدأت منذ قليل، محكمة شمال القاهرة بالعباسية، نظر جلسة استئناف منى المذبوح، على حكم حبسها 8 سنوات فى إهانة الشعب المصرى.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب، المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع المذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»
» رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان
» بمشاركة قطر.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت
» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية