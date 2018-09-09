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شاهد.. مذيعة أمريكية تنقل خبر وفاة ابنتها على الهواء

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مذيعة أميركية تنقل خبر وفاة ابنتها على الهواء
مذيعة أميركية تنقل خبر وفاة ابنتها على الهواء

وكالات - خالد الشرقاوي

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المخدرات

خبر وفاة

مذيعة أميركية

قامت مذيعة أخبار أمريكية بإذاعة نبأ وفاة ابنتها في دعوة منها لزيادة الوعي عن مخاطر الإدمان والمخدرات في أمريكا، وذلك حسب قناة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

حيث قامت أنجيلا كينكي، المذيعة بقناة KELO - TV ، بنشر مقطع مصور لها على حساب الخاص على موقع التغريدات «تويتر»، وهي تنعى ابنتها «إيميلي» البالغة من العمر 21 عامًا، والتي لاقت حتفها إثر تناول جرعة زائدة من عقار الفنتانيل.

وكانت إيميلي، قد تناولت جرعة تصل إلى ستة أضعاف ما يناسب رجلاً ضخم، مما أدي إلى وفاتها، ذلك وفقا لتقرير تشريح الجثة.

وقالت إنها اشتبهت في انجذاب ابنتها للمخدرات وعرفت أن هناك «خطأً خطيراً»، وكانت تخطط مع الأسرة للتدخل السريع قبل وفاة ابنتها بأيام.

وقالت المذيعة إن ابنتها «أكثر الأطفال مدهشة في العالم» وإنها كانت موهوبة فكرياً وفنياً.

وأضافت: «كأم، لدي ثقب في قلبي سيكون موجودًا دائماً لن يشفى أبداً. لدي أطفال آخرون أحبهم. لدي زوج أحبه. لكن لا شيء ولا أحد يستطيع أن يحل محل فقدان طفلتي الكبرى».

وبعد وفاة ابنتها، أخذت كينكي إجازة، وعادت هذا الأسبوع لتبادل قصتها مع المشاهدين وتسليط الضوء على أزمة الأفيون التي تواجه الشباب الأمريكي.


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