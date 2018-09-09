رئيس الاتحاد الجورجي للكارتيه يُكرم إعلامي مصري

09 سبتمبر 2018 - 06:49 م

سلّم رئيس الاتحاد الجورجي للكاراتيه، كاخا باسيلي، درع تكريم، للإعلامي المِصري مُحمد عبد الله، وذلك تكريمًا لجهوده كمستشار إعلامي للاتحاد المصرى للكاراتيه طيلة الأعوام الماضية، وتحديدًا بعد مشاركتهِ في السيمينار الذي أقامه رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للكاراتيه الإيطالي ديفيد بيناتيللو، علي هامش البطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الجورجي للكاراتيه، بالمشاركة والأداء المصري في هذه البطولة.

وقام المدرب المصري محمد سعيد مدير الاتحاد الجورجي للكاراتيه، بوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لتتويج البطلة المصرية إسراء عبد القادر التي حصدت الميدالية الذهبية بعد فوزها علي أنستاسيا لاعبة جورجيا في المباراة النهائية التي أقيمت بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الجورجية تبليسي.

و شاركت لاعبة المنتخب المصري إسراء عبد القادر في وزن 55كجم في كأس تبليسي بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم 2013 بأسبانيا و المركز الثاني في بطولة العالم شباب وناشئين في أندونسيا 2015، و حصدت المركز الأول في دورة الألعاب الأفريقية في بتسوانا 2014

يُشار إلى أنَّ 8 دول مشاركة هي مصر وإيطاليا وروسيا وجورجيا وأذربيجان وتركيا وأرمينيا، في بطولة «كأس تبليسي للكاراتيه»، التي تضم 500 لاعب ولاعبة.