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الزمالكوية يحتفلون بعيد ميلاد الخلوق الـ77

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ابو رجيلة
ابو رجيلة

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المصريون

الزمالك

ابورجيلة

يحتفل محمود أبورجيلة، نجم نادي الزمالك الأسبق، اليوم، الأحد، بعد ميلاده الـ77، حيث ولد في حى عابدين بالقاهرة عام 1941، وتربى فى الدرب الأحمر بجوار مسجد السيدة فاطمة النبوية.

الخلوق كما عرف عنه، محمود أبو رجيلة، أحد أفضل لاعبي ومدربي تاريخ كرة القدم المصرية، مارس كرة القدم فى عابدين بالقاهرة، حيث بدأ بالكرة الشراب وعمره 10 سنوات، من خلال دورات منطقة القاهرة.

وخلال إحدى الدورات التي حضرها محمد عثمان ومحمد الجندى، «كشافون كرة القدم»، حيث نال «أبورجيلة» إعجابهم، وضموه بعدها لناشئى الزمالك وكان عمره فى ذلك الوقت 15 عامًا.

وعانى «أبورجيلة» بسبب عشقه لكرة القدم، وذلك لأن والده رفض ممارسته لكرة القدم، لكنه كان يهرب بمساعدة إخوته من المدرسة، حيث تسبب ذلك في رسوبه لمدة سنتين في المرحلة الابتدائية.

خاض «أبورجيلة» أول لقاء أمام نادي الترسانة وفاز الزمالك وقتها بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحصل «أبورجيلة» على 4 بطولات مع نادي الزمالك وهي بطولتا دوري (1963 – 1964) و(1964 - 1965) وبطولتا كأس مصر عام (1960 - 1962).

ونجح «أبورجيلة» كمدير فنى وقاد الزمالك للفوز بأكثر من بطولة وصنع تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث اتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم عام 1967، وحصل مع الزمالك عام 1984 على دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة موسم 1983، وكأس مصر مرتين 1977 - 1999، وحصل على بطولة الدورى السعودى مع فريق النصر.

وتولى «أبورجيلة» مهمة التدريب محليًا غير الزمالك مع كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.

كما خاض «أبورجيلة» تجربة التدريب خارج مصر، حيث قاد الاتحاد السوري ونادي سترة ومنتخب اليمن.

كما تولى في السعودية تدريب نادي الشباب ونادي النصر السعوديين.

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