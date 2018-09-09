اقتراح برلماني بمشروع قومي يتبناه الرئيس

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طالب النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع قومي للقضاء علي محو الأمية في مصر بعد أن تجاوزت نسبتها 28% بين المصريين .

وأكد بركات "للمصريون" أن المشروع القومي لمكافحة الأمية يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية ومشاركة جميع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، من أجل وضع حلولا وخطوات حديثة لتعليم الأميين.

وطالب بركات وزارة التعليم العالي بأن تشترط علي كل خريج من الجامعات المصرية أن يقوم بمحو أمية 10 مكن المواطنين مقابل الحصول علي شهادة الجامعة وبلك نستطيع القضاء علي الأمية في مصر لأنه لا يوجد أي بيت في مصر يخلو من وجود طالب جامعي. 

وأشار بركات إلي أن أي مشروع تتبناه القيادة السياسية في مصر لا بد أن ينجح فدعم القيادة السياسية هو العمود الفقري لأي مشروع ناجح في مصر فلولا تدخل ودعم القيادة السياسية للنظام التعليمي الجديد لما أمكن تطبيقه العام الجاري وأيضا تدخل القيادة السياسية للقضاء علي مرض فيرس سي في مصر وعلاج قوائم الانتظار في المستشفيات المصرية والذي تم انجازهم مؤخرا بفضل دعم القيادة السياسية لهم .

وشدد بركات علي أن هيئة محو الأمية لا تستطيع وحدها القضاء علي محو الأمية في مصر مؤكدا علي انه يثق في استجابة الرئيس السيسي لاقتراحه بتبني مشروع قومي لمحو الأمية للقضاء علي نسبة الأمية في مصر والتي تقترب من ثلث المصريين تقريبا.

علي السياق ذاته أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن أي مشروع قومي في مصر يتبناه الرئيس السيسي يكلل له النجاح في مصر وهذا لا يعني ضرورة اعتمادنا علي الرئيس في إنجاح أي مشروع .

وأكدت نصر "للمصريون" انه علي مجلس النواب والحكومة التعاون معا للقضاء علي محو الأمية في مصر وعدم الاعتماد علي تدخل الرئيس في أي مشروع لإنجاحه .

وشددت نصر علي  أن القضاء علي محو الأمية هي مسئولية جميع الأجهزة في مصر ويجب أن تعمل علي التكاتف معا للقضاء علي هذه المشكلة القومية التي تعاني منها مصر منذ فترة طويلة .



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