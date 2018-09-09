الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

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وكالات - خالد الشرقاوي

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حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

أحكام الإعدام

فض رابعة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أملها في مراجعة مصر الأحكام الأولية بإعدام العشرات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

جاء ذلك في بيان، للرئيسة الجديدة للمفوضية الأممية ميشيل باشليه، وفق وكالة "الأناضول".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما أوليا بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا)، بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وأبدت "باشليه" قلقها الشديد من إصدار أحكام الإعدام، "دون إجراء محاكمة عادلة"، معتبرة أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون "إجهاضاً للعدالة"، معربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفق قواعد العدالة الدولية.

"باشليه" وهي رئيسة تشيلي السابقة، وتشغل مهام منصبها منذ أغسطس الماضي خلفا للأردني زيد رعد بن الحسين.

ونقل محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق وقت فض اعتصام رابعة، اليوم أجزاء من البيان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين منهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي.

كانت المحكمة قد أصدرت خلال جلسة أمس، حكمها على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا).

وبخلاف "الإعدامات" أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عاما).

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض  خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضورية أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم تلقائيًا إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي من تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني النهضة  ورابعة، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.


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