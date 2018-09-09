» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»

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دخل أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، في مشادة نارية مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «مستوى باهر المحمدي ومشاركته أساسيًا مع المنتخب يجعلني أشعر بالفخر.. لاعب راهنت عليه في الوقت الذي قال عليه الجميع بأنه لا يصلح للعب في الزمالك!! أريد أن أعرف كيف يشعر الآن طيور الظلام الذين أقنعوا مرتضى منصور بأن اللاعب لا يصلح للعب لنادي الزمالك!!».

ورد عليه أحمد مرتضى، قائلاً «للتوضيح يا ميدو الجميع كان مقتنعًا بباهر وبالفعل أنت أول من طرح اسمه إلا أنه للأسف كان أعاره ولم تقم بإعطائه الفرصة وكذلك كابتن محمد حلمي حتى لا يغالي الإسماعيلي في طلباته المالية وكنت محقًا ورفض الإسماعيلي التفريط فيه بالفعل».

وأثار تغريدة أحمد مرتضى، نجل رئيس الزمالك حفيظة «ميدو» المحلل الرياضي بقناة «بيراميدز»، «ما ينفعش أرد هنا!!».


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