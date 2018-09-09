«الإفتاء»: الثلاثاء بداية العام الهجري الجديد

09 سبتمبر 2018 - 07:15 م

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد، أن الثلاثاء المقبل 11 سبتمبر، هو بداية العام الهجري الجديد.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان للدار، إن الإفتاء استطلعت هلالَ شهرِ المحرم لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد، التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعةٍ وثلاثين هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ بأنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1440 هجريا بِالعَيْن المجردةِ، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وأكد إعلان دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري، هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1439 هجريًّا، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر محرم.