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«الخطيب» يوجه الشكر للجنة الأولمبية

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المصريون

الخطيب

اللجنة الاولمبية

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ووفد اللجنة على حرصهم على رد الزيارة والاستجابة السريعة للرد القانوني حول بنود مشروع لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وأكد الخطيب أن رد الزيارة من رئيس اللجنة الأولمبية يعكس تقديره للتعاون مع النادي الأهلي وتطلعاته في تعظيم لائحة النظام الأساسي بالنادي، معربًا عن سعادته باستجابة حطب والرد على استفسارات النادي في بعض بنود لائحة النظام الأساسي، مؤكدا أن الرد القانوني للجنة الأولمبية وصل عقب زيارة وفد الأهلي بـ 48 ساعة فقط، وهو ما يؤكد حرص اللجنة الأولمبية واستجابتها السريعة، في إطار التعاون المثمر بين الطرفين.

ووجه رئيس النادي في ختام حديثه الشكر لكل من  ساهم في صياغة مشروع هذه اللائحة من اللجنة المركزية واللجنة القانونية، مشيرا إلى أن الاجتماع المثمر مع أعضاء اللجنة الأولمبية سيكون ختاما جيدا لسلسلة من المناقشات دارت خلال الفترة الماضية، قبل اعتماد مجلس الإدارة للمسودة النهائية للائحة النظام الأساسي والمقرر عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت عليها يوم 28 من سبتمبر الجاري.


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