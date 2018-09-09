«عملية ولادة» تعطل قطارًا بالزقازيق 45 دقيقة

09 سبتمبر 2018 - 07:29 م

فوجئ ركاب قطار رقم 379 "القاهرة -الزقازيق-المنصورة"، اليوم بمحطة الزقازيق بشعور سيدة بآلام الوضع داخل عربة القطار وعلى الفور تم حجز القطار بالمحطة وإخلاء العربة من الركاب واستدعاء طبيب القسم الطبي بمحطة سكة حديد الزقازيق وقيام العاملين بالقسم الطبي بتجهيز غرفة عمليات داخل عربة القطار.

على الفور قام الطبيب بإجراء عملية ولادة طبيعية للراكبة وتدعي "أ.م" من بلبيس، وبعد انتهاء عملية الولادة قدمت إدارة المحطة التهنئة للراكبة واطمئنت على سلامتها وسلامة مولودها، وتحرك القطار بعد تعطل 45 دقيقة.