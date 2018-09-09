  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
دار الإفتاء

«الإفتاء»: الثلاثاء بداية العام الهجري الجديد

حاييم شيلوح

تفاصيل إسرائيلية جديدة عن موعد حرب أكتوبر

قضية فض رابعة

الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

منى المذبوح

تخفيف الحكم علي «المذبوح»إلي عام مع إيقاف التنفيذ

البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

وكيل شباب البرلمان يكشف اسباب تعثر صندوق تمويل الزواج

الحياة السياسية

سمير البطيخي
سمير البطيخي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. جنوب أفريقيا تعترف بالزواج على الشريعة الإسلامية

#

وكيل «شباب البرلمان» يستقيل من «مستقبل وطن»

#

رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا

#

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"



كشف النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب انه هناك أسباب عديدة لتوقف مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب والذي تقدم به النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب.

وأكد البطيخي "للمصريون" أن تعثر تمويل مشروع صندوق زواج الشباب قد جاء بسبب عدم وجود مصادر لتمويل هذا المشروع سواء كانت حكومية أو خاصة .

وأكد البطيخي أن لجنة الشباب والرياضة قد قدمت بعض الاقتراحات للحكومة للحصول علي تمويل لهذا المشروع الهام منها فرض رسوم علي وثيقة الزواج وفرض رسوم علي قاعات الأفراح لتمويل مشروع صندوق زواج الشباب ولكن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض ومن ثم توقف مشروع تمويل الزواج .

وشدد البطيخي أن مشروع تمويل زواج الشباب كان يقوم علي تقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج ، مع قسط شهري قدره 500 جنيه فقط .

وأشار البطيخي أن التخوف من تعثر الشباب في تسديد الأقساط الشهرية ايضا لقرض مشروع الزواج قد حال أيضا دون نجاح مشروع تمويل الزواج . 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»
» رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان
» بمشاركة قطر.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت
» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية