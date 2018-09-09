وكيل شباب البرلمان يكشف اسباب تعثر صندوق تمويل الزواج

09 سبتمبر 2018 - 07:30 م





كشف النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب انه هناك أسباب عديدة لتوقف مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب والذي تقدم به النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب.



وأكد البطيخي "للمصريون" أن تعثر تمويل مشروع صندوق زواج الشباب قد جاء بسبب عدم وجود مصادر لتمويل هذا المشروع سواء كانت حكومية أو خاصة .



وأكد البطيخي أن لجنة الشباب والرياضة قد قدمت بعض الاقتراحات للحكومة للحصول علي تمويل لهذا المشروع الهام منها فرض رسوم علي وثيقة الزواج وفرض رسوم علي قاعات الأفراح لتمويل مشروع صندوق زواج الشباب ولكن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض ومن ثم توقف مشروع تمويل الزواج .



وشدد البطيخي أن مشروع تمويل زواج الشباب كان يقوم علي تقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج ، مع قسط شهري قدره 500 جنيه فقط .



وأشار البطيخي أن التخوف من تعثر الشباب في تسديد الأقساط الشهرية ايضا لقرض مشروع الزواج قد حال أيضا دون نجاح مشروع تمويل الزواج .





