وزير النقل: المواطن شعر بشكل مباشر بإنجازات الدولة

09 سبتمبر 2018 - 07:32 م

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن المصري شعر بالإنجازات التي تتم في مجال الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت طرق كثيرة بديلة للطرق التي كان يعاني منها المواطنين، جعلت أوقات الرحلات عليها قصيرة، مما يجعل المواطنين يشعرون بالراحة، وهذا يؤكد أن المواطن شعر بشكل مباشر بالإنجازات.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جعلت هناك حالة من اليسر والسهولة والأمان بالطرق السريعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالطرق المحلية التي يستخدمها المواطن يوميًا.

وأوضح وزير النقل، أن الطرق المحلية لم يهتم بها أحد منذ 40 عامًا، ولكن السيسي وجه اليوم بالاهتمام بها، متابعًا "المشروعات التي تم افتتاحها اليوم غير مسبوقة".

ونوه إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم من طرق وكباري بلغت تكلفتها 7.9 مليار جنيه.