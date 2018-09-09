  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
دار الإفتاء

«الإفتاء»: الثلاثاء بداية العام الهجري الجديد

حاييم شيلوح

تفاصيل إسرائيلية جديدة عن موعد حرب أكتوبر

قضية فض رابعة

الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

منى المذبوح

تخفيف الحكم علي «المذبوح»إلي عام مع إيقاف التنفيذ

البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

نقل جثث أحد الضحايا

ننشر أول صور لمذبحة «الشروق» من موقع الجريمة

جانب من الجولة السياحية للقنصل التركي وزوجته

القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وثيقة سرية تكشف: بريطانيا في انتظار كارثة

منال أغا

«الأغا».. مذيعة الاستروكس

وزير النقل: المواطن شعر بشكل مباشر بإنجازات الدولة

الحياة السياسية

وزير النقل
وزير النقل

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

وزير المالية: لم أفرض ضرائب حتى الآن

#

حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يومًا

#

وزير النقل لـ المواطنين: "اصبروا شوية"

#

إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب

الدولة

وزير النقل

إنجازات

الديهى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن المصري شعر بالإنجازات التي تتم في مجال الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت طرق كثيرة بديلة للطرق التي كان يعاني منها المواطنين، جعلت أوقات الرحلات عليها قصيرة، مما يجعل المواطنين يشعرون بالراحة، وهذا يؤكد أن المواطن شعر بشكل مباشر بالإنجازات.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم جعلت هناك حالة من اليسر والسهولة والأمان بالطرق السريعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالطرق المحلية التي يستخدمها المواطن يوميًا.

وأوضح وزير النقل، أن الطرق المحلية لم يهتم بها أحد منذ 40 عامًا، ولكن السيسي وجه اليوم بالاهتمام بها، متابعًا "المشروعات التي تم افتتاحها اليوم غير مسبوقة".

ونوه إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم من طرق وكباري بلغت تكلفتها 7.9 مليار جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»
» رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان
» بمشاركة قطر.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت
» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» مفاجأة وراء ذبح خفير«الشروق» أسرته بالكامل
» بلاغ لمنع «المرزوقي» من دخول مصر
» القبض علي الزوجة الثانية لوالد ضحايا مذبحة بنها
» مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا
» نواب جزائريون يدعون للتحرك لوقف«الإعدام» في مصر
» 60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» الحبس 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه لصفوت الشريف

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية