أول رد من أسرة "المذبوح" علي قرار المحكمة

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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لبنان

المحكمة

منى المذبوح

تخفيف العقوبة

دخلت والدة اللبنانية منى مذبوح عقب النطق بالحكم المخفف على نجلتها بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، في حالة من الفرح الشديد وقالت أشكر القضاء المصري.

وقالت والدة المذبوح: "الحمد لله وشكرت الرئيس السيسي والشعب المصري".

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، منذ قليل، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب، المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع المذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، بضبطها وإحضارها للتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.


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