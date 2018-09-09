الحكومة تستخدم الـ«توك توك» للحد من زيادة النسل

09 سبتمبر 2018 - 08:01 م

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها أطلقت حملة "كفاية 2" من أجل التوعية بالقضية السكانية، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل قضية أمن قومي.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن لكي نشعر بعوائد التنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا لابد من زيادة النمو السكاني بمعدل ثلاثة أضعاف معدل المواليد، متابعة "عدد سكان مصر يساوي تعداد سكان تركيا وإيران معًا".

وأوضحت "والي"، أننا أصبحنا دولة عدد سكانها كبير للغاية يعيش على بقعة صغيرة جدًا، لافتة إلى أن الإعلام عليه دور مهم في مساندة حملة "كفاية 2" للحد من الزيادة السكانية.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقوم بوضع بوسترات على "التوك توك" بالقرى للتوعية من القضية السكانية، مؤكدة أن كثرة الإنجاب يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية للأسرة.