التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وهولندا

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فرنسا

هولندا

المصريون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، ورونالد كومان مدرب هولندا، التشكيل الرسمي للفريقين المقرر إقامتها فى التاسعة إلا ربع من مساء، الأحد، على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الاولى، فى بطولة دورى الأمم الأوروبية.

ويبدأ المنتخب الفرنسى بطل العالم المباراة بتشكيل يضم كلا من:

أريولا، بافارد ، أومتيتي ، فاران ، لوكاس، بوجبا، كانتي، مبابي، جريزمان، ماتويدي، جيرو.

فيما جاء تشكيل منتخب هولندا، كالتالى..

سيلسين، دي ليت، فان دايك، بليند، تيتي، بروبير، فرانكي، دي يونج، بابل، بروميس، ديباي، فينالدوم.

وكان منتخب فرنسا تعادل سلبيًا خارج ملعبه مع ألمانيا فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الاولى بدورى الأمم الأوروبية، بينما يخوض منتخب هولندا مباراته الأولى فى البطولة.

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