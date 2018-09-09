الدنمارك تتخطى ويلز بهدفي «إيركسن»

09 سبتمبر 2018 - 08:18 م

فاز منتخب الدنمارك على نظيره الويلزى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "أرهوس إدرايتسبارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى الأمم الأوروبية.

سجل النجم الدنماركى كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزى، هدفى الفوز لمنتخب بلاده فى الدقيقتين 32 و63 (ركلة جزاء) من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحصد المنتخب الدنماركى أول 3 نقاط فى البطولة بالمواجهة الأولى التى يخوضها، بينما تجمد رصيد ويلز عند 3 نقاط حققها بالفوز على نظيره الأيرلندى فى الجولة الماضية.