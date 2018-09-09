» السجن 17 عامًا لكويتي اعتدى على عامل مصري

09 سبتمبر 2018 - 08:26 م

عاقبت محكمة كويتية، اليوم الأحد، أحد مواطنيها بالسجن 17 عامًا، إثر إدانته بالاعتداء على عامل مصري، نهاية العام الماضي.

وأفاد إعلام كويتي محلي، أن محكمة الجنايات الكويتية قضت بمعاقبة أحد مواطنيها بالسجن 17 عامًا، في قضية الاعتداء على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، في منطقة الشويخ الصناعية، بالعاصمة الكويت.

وقال بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إن المحكمة عاقبت المتهم (الكويتي) بأقصى عقوبة، في حين برأت مواطنها المصري.

بدورها قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بحسب البيان، إنها "تتقدم بالشكر للسلطات الكويتية والقضاء الكويتي على موقفها الداعم لقضية الشاب المصري".

ورغم أن الوزارة المصرية أو وسائل الإعلام الكويتية ومن بينها صحيفة "القبس" لم توضح إذا ما كان الحكم قابلًا للطعن، لكن في القضايا داخل الكويت، وفق الأخبار والتقارير المنشورة فإن المحكومين أمام الجنايات يحق لهم الطعن أمام محكمة "التمييز"، وهي أعلى درجات التقاضي وآخرها. ‎

وتعود الواقعة إلى 6 ديسمبر 2017، حين أوقفت الشرطة الكويتية، أحد مواطنيها بعد اعتدائه على المواطن المصري، وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، حتى سقط مغشيًا عليه، وفق تقارير صحفية، ومقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك.

وفي اليوم ذاته، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الجاني، وتمت إحالته للمحاكمة.

وتعد دول الخليج إحدى الوجهات الرئيسية للعمالة في مصر التي يبلغ مستوى البطالة فيها 12.5% وفق إحصائية صادرة في 2016 عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.