بالفيديو.. قرد يطلق النار على مجندين أفارقة بسلاح آلي

09 سبتمبر 2018 - 08:41 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقرد يطلق النار على مجموعة من المجندين الأفارقة بعد مداعبته ومنحه السلاح ليفاجئوا بعدها بإطلاق القرد النار عليهم.

ويبين الفيديو المتداول عبر "فيسبوك"، مجموعة من الجنود الأفارقة، يداعبون قردا وهم يحملون أسلحتهم الآلية، ليقوم أحدهم بمنح القرد سلاحه وبعد ثوان أطلق القرد النار على المجندين الذين فروا هاربين من ردة فعل القرد فور حمله السلاح الناري.

وأثار الفيديو سخرية وتعجب الرواد التواصل، لتصرف القرد تجاه المجندين فور حمله السلاح الآلى وفتح النار عليهم دون سابق إنذار.