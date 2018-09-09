  • الأحد 09 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
عمرو موسي

أزمة «الوفد» تعيد «عمرو موسى» للواجهة بعد غياب

وزير الخارجية سامح شكري

مصر ترد على «الأمم المتحدة» ببيان شديد اللهجة

مذبحة أسرة بنها

لهذه الأسباب انتشرت المذابح الأسرية في مصر

التبرع بالاعضاء

فتنة «التبرع بالأعضاء».. ثورة علوم أم «قلة» فقه المشايخ؟

منى المذبوح

حقيقة تلقي مقدم البلاغ ضد«المذبوح» أموالًا للتصالح

المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات

كارت ذكي بديلاً عن البطاقة الضريبية الورقية

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

الحكومة تستخدم الـ«توك توك» للحد من زيادة النسل

البنك المركزي

أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي

بطاقة دفع

البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»

دار القضاء

تفاصيل القبض على 3 معلمين أثناء تقدمهم ببلاغ للنائب العام

بالفيديو.. قرد يطلق النار على مجندين أفارقة بسلاح آلي

الصفحة الأخيرة

قرد يطلق النار على مجندين أفارقة بسلاح آلي
قرد يطلق النار على مجندين أفارقة بسلاح آلي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حبس أمين شرطة لتعديه علي جيرانه بالسلاح

#

شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية

#

تركيا تكشف هوية مطلقي النار على السفارة الأمريكية

#

مقتل مسلح لمحاولته قتل جنود بالسكين بإسبانيا

اطلاق نار

قرد

سلاح الي

مجندين أفارقة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقرد يطلق النار على مجموعة من المجندين الأفارقة بعد مداعبته ومنحه السلاح ليفاجئوا بعدها بإطلاق القرد النار عليهم.

ويبين الفيديو المتداول عبر "فيسبوك"، مجموعة من الجنود الأفارقة، يداعبون قردا وهم يحملون أسلحتهم الآلية، ليقوم أحدهم بمنح القرد سلاحه وبعد ثوان أطلق القرد النار على المجندين الذين فروا هاربين من ردة فعل القرد فور حمله السلاح الناري.

وأثار الفيديو سخرية وتعجب الرواد التواصل، لتصرف القرد تجاه المجندين فور حمله السلاح الآلى وفتح النار عليهم دون سابق إنذار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة فرنسا وهولندا
» تأييد حبس "فتاتي المترو" 3 سنوات
» حقيقة انتقال «بوجبا» إلى برشلونة الإسباني
» إسرائيل تخشى اختراق آلاف المتسللين من مصر
» السجن 17 عامًا لكويتي اعتدى على عامل مصري
» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»
» تخفيف الحكم على «المذبوح»إلى عام مع إيقاف التنفيذ
» رفضًا للتطبيع.. لبنان تنسحب من مهرجان «مقام» بأوزباكستان
» صحفي إيطالي يوجه خبر صادم لـ«صلاح»
» القنصل التركي يشتري بامية وخضار ويشيد بالأمن المصري
» بمشاركة قطر.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا