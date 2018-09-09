» إسرائيل تخشى اختراق آلاف المتسللين من مصر

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صحيفة عبرية: هدوء خادع بسيناء لكن الجيش له اليد العليا ضد «داعش».. ومصر لديها دور حاسم في منع المتسللين بعيدًا عن الحدود

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية إنه "لا يجب على إسرائيل أن تتوقع العيش وسط منطقة هادئة، ومراجعة شاملة للشهور الماضية توضح حقيقة الواقع، سواء في سوريا أو لبنان أو سيناء".

وتحت عنوان فرعي: "سيناء.. هدوء خادع"، أضافت: "الآلاف من الإسرائيليين الذين عبروا الحدود إلى مصر في شهور الصيف والذين من المتوقع أن يذهبوا إلى هناك أيضًا خلال فترة الأعياد اليهودية التي تحل قريبًا، هؤلاء هم أفضل دليل على الشعور الغريزي بأن سيناء آمنة، هذا الأمر دقيق نسبيًا؛ فالمنطقة القريبة من إيلات عرفت سنوات هادئة على كل الأصعدة بدءًا من محاولة القيام بعمليات إرهابية وحتى إطلاق صواريخ صوب إسرائيل".

وتابعت: "لكن بالرغم من ذلك هذا هدوء خادع؛ فالبنية التحتية للإرهاب بسيناء نشطة، وفي الأعوام الأخيرة تم إعلان الولاء والتبعية لداعش، من خلال إجراء علاقات واتصالات وثيقة مع الإخوان المسلمين في مصر ووكلائهم في غزة"، وفق زعمها.

وأوضحت أن "هذه العمليات تتم في الأساس ضد الأمن المصري في شمال شبه الجزيرة، هذه الهجمات حقق من ورائها داعش في الماضي نجاحات كثيرة، لكن مؤخرًا أصبح الجيش المصري له اليد العليا والأقوى في الصراع ضد التنظيم الإرهابي".

وواصلت: "إسرائيل لديها مصلحة هامة والتي تزعج المنظومة السياسية بها، ألا وهي الجدار الحدودي مع سيناء والذي يقوم بإجهاض العمليات الإرهابية ويشكل نموذجًا للأسيجة والجدران التي شيدت خلال السنوات الماضية في قطاعات أخرى من أجل وقف المتسللين، في وقت اتخذت فيه أيضا القاهرة قرارًا بوقف هؤلاء المتسللين في جنوب مصر وبعيدًا عن سيناء".

وأشارت إلى أن "هناك مخاوف في إسرائيل من استئناف جماهير المتسللين الذين ينتشرون في الأعوام الأخيرة على حدود أوروبا وسواحلها ويتحدون السلطات المحلية، أن يستأنف هؤلاء جهودهم ومساعيهم للوصول إلى إسرائيل".

ووصفت مصر بأنها "الطريق الرئيسي الذي يصل بين دول إفريقيا والشمال، الجدار الحدودي الإسرائيلي يمكنه أن يصد القليل من المتسللين؛ عشرات أو مئات، لكن يصعب عليه أن يكبح الآلاف الذين قد يحاولون اختراقه والدخول لإسرائيل".

وذكرت أن "مصر لديها دور حاسم في منع هؤلاء المتسللين، بعيدًا عن الحدود، وهو سبب آخر لتوطيد شراكة المصالح مع إسرائيل". 


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