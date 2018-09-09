» تأييد حبس "فتاتي المترو" 3 سنوات

09 سبتمبر 2018 - 08:58 م

أيدت محكمة النقض اليوم، قرار حبس فتاتي مترو السيدة زينب 3 سنوات ورفضت المحكمة النقض المقدم من محامي الفتاتين وأيدت القرار السابق بحبسهما.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر في محطة مترو السيدة زينب، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية " فتاتي المترو".

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على ياسمين محمد وأمل صابر ووجهت لهما التهم بالتحريض على العنف داخل عربة السيدات بمترو السيدة زينب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على التظاهر، في القضية رقم 8257 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة.