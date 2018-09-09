» حقيقة انتقال «بوجبا» إلى برشلونة الإسباني

09 سبتمبر 2018 - 09:13 م

كشف بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، حقيقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وألمح بوجبا في وقت سابق إلى رحيله عن مانشستر يونايتد في ظل رغبة برشلونة في ضمه مع وجود أنباء بتدهور العلاقة مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وقال بوجبا في تصريحات لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية: "كانت هناك أشياء بسيطة مع مدربي والعلاقة دائمًا هي نفسها، علاقة لاعب بمدربه".

وأضاف: "لدينا أهداف مشتركة وهي كلانا يريد الفوز وهذا ما يهم".

وحول وجود مفاوضات لانتقاله إلى برشلونة، أوضح: "طالما أنك لا تراني بقميص برشلونة، فذلك لأنني في مانشستر يونايتد، دائمًا ما سيكون هناك شائعات".