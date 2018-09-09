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أزمة «الوفد» تعيد «عمرو موسى» للواجهة بعد غياب

الحياة السياسية

عمرو موسي
عمرو موسي

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أعادت الأزمة الأخيرة داخل حزب "الوفد"، عمرو موسى، السياسي البارز، الأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية إلى الواجهة بعد غياب استمر لفترة طويلة عن الساحة السياسية.

وظهر موسى اليوم مجددًا للإعلان بصفته رئيس المجلس الاستشاري لحزب "الوفد"، أنه يجري اتصالات حاليًا بين دوائر واسعة داخل حزب "الوفد" وقياداته، لحل الأزمة التي ظهرت بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب.
وأكد موسى أنه سيطرح مبادرة بالتأكيد لحل الأزمة وأنه سيشارك في مبادرات الحل المرتقبة.

كان حزب "الوفد" أصدر بيانًا أمس يعلن فيه إيقاف عضوية النائب محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية للحزب لحين التحقيق معه.
وقال مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إنه يتوقع حل الأزمة بين المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، والنائب الوفدي محمد فؤاد قريبًا.

وأضاف الطويل لـ "المصريون"، أن "عمرو موسى كقيادي وفدي له باع كبير في العمل السياسي يستطيع حل الأزمة داخل بيت الأمة عن طريق تواصله مع رئيس الحزب، والذي في يده القرار النهائي بشأن إلغاء قرار إيقاف عضوية النائب الوفدي محمد فواد".
وأوضح أنه "تم خلال الأعوام الماضية التغلب علة جميع الأزمات داخل حزب الوفد بالحوار والتفاهم بين الأعضاء، والذين يجمعهم تاريخ سياسي ونضالي واحد داخل أهم وأقدم وأعرق الأحزاب المصرية على مدار التاريخ وهو حزب الوفد".


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