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تفاصيل القبض على 3 معلمين أثناء تقدمهم ببلاغ للنائب العام

حبس معلمي بلاغ النائب العام 4 أيام

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حسن علام

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النائب العام

مفتاحيه

إدارة الموهوبين

محمد زهران

نقابة المعلمين حبس

قررت نيابة الأزبكية، حبس كل من الدكتور محمد زهران، مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية وعضو نقابة المعلمين سابقًا، ويحيى المنشاوي، وسمير الغريب، خبيران تربويان، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقررت النيابة أيضًا، حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة قضية أخرى، في بلاغ مقدم ضده من شخص يُدعى محمد زين، يتهمه فيه بالدعوة للتظاهر، وإبداء أراء مخالفة للقانون.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض أمس على الثلاثة من أمام دار القضاء العالي، أثناء محاولتهم الدخول للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم والتعليم  الفني، لمحاسبته على الأموال التي أنفقت على منظومة التعليم، وتبين عدم جدواها، ما يُعد إهدار للمال العام، بحسب ما ذكره الدكتور كمال مغيث، الخبير في المركز القومي للبحوث التربوية لـ«المصريون»، في تصريحات سابقة.


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