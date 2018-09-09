» «المناوي» رئيسًا لتحرير المصري اليوم خلفًا لـ«رزق»

09 سبتمبر 2018 - 09:44 م

قررت إدارة جريدة المصري اليوم، تكليف عبد اللطيف المناوي قائما بأعمال رئيس تحرير الجريدة اعتبارا من الغد.

وتقدمت إدارة الجريدة في بيان لها قامت بتعليقه داخل مقر الجريدة، بالشكر لحمدي رزق، رئيس تحرير الجريدة السابق متمنية له التوفيق في خطواته القادمة.

وعبد اللطيف المناوي هو صحفي وإعلامي، ولد يوم 22 أكتوبر عام 1960م، حصل على بكالوريوس من قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1981م، ومتزوج من الإعلامية "رولا خرسا".