تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة حرس الحدود

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أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود المقبلة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

واختار محمد عمر 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد ناصف، وكريم الديب، ومحمد بازوكا، ومحمود رزق، وويلسون، ومحمد عادل، ورمزي خالد.

خط الوسط: عاشور الأدهم، نور السيد، خالد الغندور، ديديه كوريه، أحمد الألفي، أحمد مجدي، أحمد داودا، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: بناهيني، وخالد قمر، وجدو.

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