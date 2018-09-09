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المعارضة السورية تردّ على غارات النظام بإدلب

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المعارضة السورية
المعارضة السورية

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قصفت فصائل سورية معارضة في محافظة إدلب، اليوم الأحد، مواقع عسكرية تابعة للنظام ردّا على غاراته وهجماته على المحافظة.
وذكر بيان صادر عن "الجبهة الوطنية لتحرير سوريا" إحدى فصائل الجيش السوري الحر، أنهم قصفوا بصواريخ غراد، قاعدة مدرسة المجنزرات التابعة للنظام في محافظة حماة (وسط)، ردًا على استهداف النظام للمدنيين في إدلب.
ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ عدد ضحايا هجمات وغارات النظام السوري 29 قتيلا و58 مصابا في عموم محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎ -

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