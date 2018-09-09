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الرئيس السوداني يعتزم حل حكومة الوفاق الوطني

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أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار مساء السبت اعتزامه حل حكومة الوفاق الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الخطوة "تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة".
وأوضح البشير خلال اجتماعه باللجنة، بالقصر الرئاسي، أن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه"، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق مساء اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية بينها قناة "سودانية 24" و صحيفة الوطن السودانية أن البشير "قرر حل حكومة الوفاق الوطني".

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